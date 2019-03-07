Utaşspor kabustan uyanamadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk 11 haftasında yenilgi yüzü görmeyip zirve hesapları yapan Utaş Uşakspor, son aylarda ise kabustan uyanamadı. İlk 11 maçı 5 galibiyet, 6 beraberlikle geçen kırmızı-siyahlı ekip, son 14 maçta ise yalnız 1 galibiyet alabildi.

Bu periyotta Hakan Şapçı, Bahri Kaya ve Mehmet Yozgatlı olmak üzere 3 farklı teknik direktörün çalıştırdığı Uşakspor'un kötü gidişi bir türlü son bulmadı. Uşakspor, 3 farklı teknik adramla son 14 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı.



