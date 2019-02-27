UTAŞ Uşakspor’un yeni hocası Mehmet Yozgatlı

Sezona iyi başlayan ancak ardından düşüşe geçen UTAŞ Uşakspor, geçen hafta Bahri Kaya ile yollarını ayırdıktan sonra flaş bir transfere imza atarak teknik direktörlük görevine Mehmet Yozgatlı’yı getirdi.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, İstanbulspor ve Adanaspor gibi kulüplerde başarılı bir futbolculuk kariyeri yaşayan ünlü isim sezon sonuna kadar UTAŞ Uşakspor’un teknik direktörlüğünü üstlendi.

Uşak ekibi sezon boyunca oynadığı 23 lig maçında 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 11. sırada kendisine yer buldu.

İHA