Utaş Uşakspor - Gümüşhanespor maç sonucu: 2-2

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybeden Utaş Uşakspor, evinde 2-0 öne geçtiği maçta Gümüşhanespor'la 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Müsabakanın henüz 4. dakikasında Emrah'ın penaltı golüyle 1-0'ı bulan Uşakspor 60. dakikada Tayfur Emre'nin ayağından farkı 2'ye çıkardı. Gümüşhanespor 69'da Menderes'in golüyle umutlandı. Kadir 90. dakikada attığı golle skoru tayin etti. Bu sonuçla 28 puana yükselen Uşakspor Play-Off yolunda yara aldı. Gümüşhanespor ise puanının 23 yaparak alt sıralardan az da olsa uzaklaştı.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Ozan Bileyci (xx), Mücahit Değermenci (xx), Samet Özkul (xx)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Melih (xxx), Hikmet (xxx), Kerem (xx), Murat (xxx) (Dk. 79 Özgen x), Oğuzhan Kayar (xx) (Dk. 83 Oğuzhan Yıldırım x), Fatih (xxx), Rıdvan (xx), Semih (xxx), Emrah (xxx), Tayfur Emre (xxx)

GÜMÜŞHANESPOR: Mesut (xx) - Muharrem Doğan (x), Sancar (x) (Dk. 59 Tekin x), Enver (xx), Mehmet Cansın (x), Kadir (xx), Muharrem Efe (x), Mert (x) (Dk. 58 Menderes xx), Tugay (x) (Dk. 78 Hasan Kaşıkara x), Ahmet (x), Altuğ (x)

GOLLER: Dk. 4 (Pen.) Emrah, Dk. 60 Tayfur Emre (Uşakspor), Dk. 69 Menderes. Dk. 90 Kadir (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Kerem, Rıdvan (Uşakspor), Muharrem Efe, Kadir (Gümüşhanespor)