Utaş Uşakspor - Amedspor maç sonucu: 0-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Utaş Uşakspor, üst üste 2 galibiyetin ardından evinde Amed Sportif'le yenişemedi: 0-0.

30 Eylül 2018, Pazar 18:23
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Utaş Uşakspor, üst üste 2 galibiyetin ardından evinde Amed Sportif'le yenişemedi: 0-0.

Kırmızı siyahlı ekip, Ahmet'in 81'inci dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Bu skorla Utaş Uşak, ilk 5 haftayı yenilgisiz 9 puanla geçerken Amed Sportif ise puanını 7'ye yükseltti.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Hüseyin Can (xx), Ferdi Karadoruk (xx)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Caner (xx), Nuri Melih (xx), Ender (xxx), Ahmet (x), Kerem (xxx), Nurettin (xx) (Dk. 67 Ekrem xx), Muhammed Rıdvan (x) (Dk. 78 Emrah x), Oğuzhan (xx), Tayfun (x) (Dk. 19 Murat x), Tayfur Emre (xx)

AMED SPORTİF: Erdi (xxx) - İlyas (xx), Volkan (xxx), Yiğitcan (xxx), Mansur (xx) (Dk. 66 Barış xx), Hasan (x), Mehmet Sıddık (xx), Umut (xx), Oğuz (xx), Gökan (xx) (Dk. 75 Muhammed Burak xx), Emre Tekin (x) (Dk. 61 Nezir x)

KIRMIZI KART: Dk. 81 Ahmet (Utaş Uşak)

SARI KARTLAR: Ahmet, Ender, Doğan Seçkin, Ekrem (Utaş Uşak) - İlyas, Hasan (Amed Sportif)

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