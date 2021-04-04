NBA’e 8 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Utah Jazz, takımca 26 üç sayılık basket attığı Orlando Magic karşılaşmasını 46 sayı farkla 137-91 kazandı. Bu sonuçla Utah Jazz, üst üste 9. galibiyetini elde etti.

Oyuna giren 13 oyuncunun da skora katkı yaptığı ev sahibi Jazz’da Donovan Mitchell 22, Joe Ingles ve Bojan Bogdanovic 17’şer sayıyla öne çıktı. Ersan İlyasova ise 13 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 9 sayı, 5 ribauntla tamamladı.

Magic cephesinde Wendell Carter 19 sayı, 12 ribaunt, Chuma Okeke 16 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

Gecenin sonuçları:

Washington Wizards-Dallas Mavericks: 87-109

Detroit Pistons-New York Knicks: 81-125

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 115-101

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 122-113

Utah Jazz-Orlando Magic: 137-91

San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 133-139 (uzatmada)

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 128-129

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 133-85