NBA'de Utah Jazz, 25 üç sayı isabetiyle kulüp rekorunu kırdığı maçta deplasmanda karşılaştığı Milwaukee Bucks’ı 131-118 mağlup etti.

Jazz’da Donovan Mitchell 32, Jordan Clarkson 26, Bojan Bogdanovic ise 20 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bucks’ta Giannis Antetokounmpo’nun 35 sayı, 8 ribaunt ve Khris Middleton’ın 31 sayı, 10 ribauntluk performansları kazanmak için yeterli olmadı.

Gecenin sonuçları

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 110-105

New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 89-101

Boston Celtics-Washington Wizards: 116-107

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 110-118

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 118-131

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 115-110

Houston Rockets-Orlando Magic: 132-90

Sacramento Kings--Toronto Raptors: 123-144

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 115-105

Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 117-115