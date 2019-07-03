Üst Minik ve Genç Kızlar Türkiye Boks Şampiyonası başladı

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Üst Minik ve Genç Kızlar Türkiye Boks Şampiyonası, Amasya’da başladı.

Amasya Spor Salonu’nda organize edilen şampiyonaya 56 ilden 720 sporcu katılıyor. Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Amasya Valisi Osman Varol, sporculara başarılar dileyerek, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu taşıdıklarını söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Genel Koordinatörü Atilla Alatepe ise bütün sporculara sağlıklı ve centilmenlik içerisinde bir şampiyona diledi.

Üst minikler kategorisinde 13-14 yaş grubu için ilk defa Türkiye Şampiyonası düzenlendiğinin altını çizen Alatepe, "Bu turnuvada 13-14 yaş ve 17-18 yaş kategorileri mücadele edecek. Buradan çıkacak sporcularımız, milli takımın kemikleşmiş kadrosunu tamamlayacak. Gençlerimize başarılı bir şampiyona diliyorum. Boks o kadar centilmen bir oyun ki ringde sporcular birbirlerinin ağzını, burnunu kanatıyor ama maç sonunda kucaklaşıyorlar." diye konuştu.

Alatepe, şampiyonanın 11 Temmuz’a kadar süreceğini belirterek, sporseverleri, müsabakaları izlemeye davet etti.

AA