Üsküdar Espor Merkezi’nin inşası ay sonunda bitiyor

Bir ay önce açılacağı duyurulan espor merkezinin inşası hızla devam ediyor. Bir belediye tarafından kurulan ilk espor merkezi olma özelliğini taşıyan mekanı geçtiğimiz ay Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen duyurmuştu. Duyuru espor meraklıları arasında coşkuyla karşılanmışken heyecanla açılması beklenen Üsküdar Espor Merkezi hakkında belediye başkanından bir paylaşım daha geldi.

Ay sonunda espor merkezini tamamlayacaklarını açıklayan başkan, fiziksel efor gerektiren esporlara da yer verileceğini söyleyerek oyuncuları şaşırttı. Takım oyunu ve mental gelişime katkıda bulunan popüler oyunlar da Üsküdar Espor Merkezi’nde doyasıya oynanacak.

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