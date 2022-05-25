Geçtiğimiz günlerde Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın müjdelediği “Sağlıklı Gelecek Bisikletle Gelecek” projesi hayata geçirildi. Uşak Belediyesi ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen projede, pilot okul olarak seçilen Alper Günbayram ve Saime Sefa Erdoğan Ortaokullarında eğitim gören 60 öğrenciye bisiklet, kask ve akıllı saat dağıtımı, düzenlenen törenle yapıldı. Alper Günbayram Ortaokulu Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, öğrenci velileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Çocuklarımızın bisiklet kullanması son derece anlamlı”

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, belirlenmiş olan iki pilot okulun öğrencileriyle birlikte bir araya gelindiğini anlatarak; “Projemizin amaçlarından biri olan sağlıklı neslin inşası için çocuklarımızın bisiklet kullanması son derece anlamlı. Bizler de hem çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri hem de temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Çakın; projenin Uşak Belediyesi ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütüldüğünü hatırlatarak; “Bu proje okullarımız çevresinde ikamet eden ve bisiklete ihtiyaç duyan öğrencilerimize bisikletlerini teslim ettik. Akan trafikte bisiklet kullananlar için önemli bir nokta olan yol çizgilerini ve trafik işaretlerini yeniledik. Bu sayede öğrencilerimizin, bisikleti hayatlarının bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin de çocuklarla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu anlatarak, “Bu proje, çocuklarımızın hem vücut sağlıklarını korumak hem de çevre temizliğine olan duyarlılıklarını artırmak adına gerçekleştirdiğimiz bir proje. Temennim; iki proje okulumuzda başlayan bu etkinliğin, diğer okullarımızda da devam etmesidir. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Çakın’a ve ekibine, bu konudaki katkı ve destekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Artık evden okula yürüyerek değil, bisikletle geleceğim”

Etkinliğe katılan öğrencilerden Zahide Leylek, projenin kendisini çok mutlu ettiğini anlattı. Leylek, “Artık evden okula yürüyerek değil, bisikletle geleceğim” diye konuştu.

Spor salonunda gerçekleşen etkinlik, protokol üyeleri ve öğrencilerin bisiklet sürmesiyle son buldu.

İHA