TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Zonguldak Kömürspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Uşakspor yarın evinde Bucaspor 1928'i konuk edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Süleyman Bahadır'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Uşakspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, Bucaspor'u yenecek güçte olduklarını belirterek, "Kazanıp 2'de 2 yapmak istiyoruz" dedi.

Geçen hafta sahasında Pendikspor'a 1-0 mağlup olan Bucaspor 1928'de ise teknik direktör Tolga Doğantez, Uşak deplasmanında kazanıp yenilgiyi telafi edeceklerini dile getirdi. (DHA)