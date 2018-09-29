TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Sakaryaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Utaş Uşakspor, yarın orta sıralarda yer alan Amed Sportif'i misafir edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Batuhan Gültek'in yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Ege temsilcisinde kupa maçında kırmızı kart gören stoper Hikmet Balioğlu forma giyemeyecek. Teknik direktör Hakan Şapçı taraftarın desteği ile 3 puanın kendilerinin olacağını söyledi. Ligde namağlup 4 takımdan biri olduklarını ifade eden Şapçı, "Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'a 4-1 kaybettik. Bu karşılaşma geride kaldı. Amed Sportif maçından galibiyet bekliyoruz" diye konuştu.

UŞAK, (DHA)



