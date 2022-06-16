UŞAK, (DHA) - Uşakspor, TFF U17 Bölgesel Gelişim Ligi'nde şampiyon olmanın gururunu yaşadı.

Ligde 5'inci Grup'u ikinci sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda 52 Orduspor FK'yı 5-0, çeyrek finalde Turgutluspor'u 4-2, yarı finalde Ankaraspor'u 2-1 mağlup eden Uşakspor, Antalya Manavgat'ta oynanan finalde Bursa Yıldırımspor'u da 2-1'le geçerek mutlu sona ulaştı. Şampiyon Uşakspor'a kupa ve madalyalarını TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin takdim etti. Kırmızı-siyahlı genç futbolcular ve finalde takımı yalnız bırakmayan yönetici ile taraftarlar büyük esvinç yaşadı.

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