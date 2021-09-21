Ziyarette destekleri için Osman Gedik'e teşekkür eden Hikmet Kahraman, "Uşak ilimiz ve Türkiye'nin marka sahibi değerli işadamı Osman Gedik'in desteğini alarak şampiyonluğa oynamak bizim için çok daha kolay olacak. Çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayan Sayın Osman Gedik'e ve çok değerli ailesine, tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Osman Gedik ise, "Üretim çiftliklerimizin çoğu Uşak'ta, yatırımımızın başlangıcı bizim ana kaynağımız, iş gücümüz memleketimizde. Uşak'ın sadece ticarette değil sporda ve her manada gelişmesi için birlikte çalışarak birlikte kazanacağız. Şampiyonluk yolunda atılan her adımda Uşak'ın, Uşakspor'un ve Uşaksporlu taraftarımızın, tüm Aşigoların yanında yer almaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bize bu fırsatı verdiği için Sayın Başkan Hikmet Kahraman başta olmak üzere Uşakspor'un değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bir Uşakspor taraftarı olarak verilen kırmızı-siyahlı Uşakspor formasını büyük bir gururla taşıyacağım" diye konuştu.

DHA