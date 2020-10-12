Uşakspor’da 3 pozitif vaka

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kahramanmaraşspor maçı öncesi futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. 2 futbolcumuzun ve 1 personelimizin detaylı Covid tarama ve testleri sonucunda pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız ve personelimiz izole edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla” ifadeleri yer aldı.





Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)-