Uşakspor, zirve yarışında ağır yaralar aldı

Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup’ta son 2 haftadır koronavirüs salgınıyla sarsılan Uşakspor, evinde Anagold 24 Erzincanspor’a 3-1 kaybederek son 2 maçından puan alamadı. Geçen hafta da Kahramanmaraşspor’a kaybeden kırmızı-siyahlılar zirve yarışında ağır yaralar aldı.

Teknik direktör Hasan Şimşir, alınan mağlubiyetlerin morallerini bozduğunu ancak toparlanacaklarını söyledi. Şimşir, “Lige iyi başladık ancak son 2 hafta yaşanan olaylar bizi etkiledi. Ben oyuncularıma güveniyorum, yeniden çıkışa geçeceğiz ve yarışta var olacağız” dedi.

Uşakspor gelecek hafta Hekimoğlu Trabzon deplasmanına çıkacak.