Kırmızı-siyahlılar bu sezon Süper Lig 'de boy gösterecek Karadeniz ekibinden Yasin Ozan'ı kadrosuna dahil etti. Uşakspor'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Geçtiğimiz sezonu Süper Lig’e yükselen Giresunspor’da tamamlayan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Yasin Ozan ile 2 yıllık anlaşmış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere." Ege ekibi 6 sezon boyunca takımda görev yapan Levent Aktuğ'la da yolların ayrıldığını açıklayarak, "6 yıl boyunca kırmızı-siyah formamızı başarıyla terleten Levent Aktuğ'a Uşaksporumuza verdiği tüm katkılar için teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Levent Aktuğ" ifadelerini kullandı.

UŞAK, (DHA)