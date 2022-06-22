Uşakspor, Ümit Karan ile yollarını ayırdı

Uşakspor, teknik direktör Ümit Karan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Ümit Karan ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Görevde olduğu süre içerisinde genç oyuncularımıza verdiği önem ve forma şansı ile ön plana çıkan Sayın Ümit Karan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

Uşak'a geçen sezon içinde gelen Ümit Karan'ın Anagold 24Erzincanspor'la söz kestiği iddia edildi.