Uşakspor - Şanlıurfaspor maç sonucu: 2-1

Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta deplasmanda Hekimoğlu Trabzon’u 2-1 yenerek zirve yarışına yeniden ortak olan Uşakspor, evinde son sıradaki Şanlıurfaspor’u da aynı skorla yendi.

Maça hızlı başlayan Uşakspor henüz 1’inci dakikada Selim’in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip bu kez 11’inci dakikada Alpay’la golleri ikiledi: 2-0. İlk yarı 2-0 sona ererken, konuk Şanlıurfaspor 79’uncu dakikada Gökdenizle umutlansa da kazanan Uşakspor oldu. Bu sonuçla puanını 16’ya çıkaran Ege ekibi üçüncü sıraya yükseldi. Şanlıurfaspor ise 1 puanla sonuncu sıradan kurtulamadı.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Sedat Etik (xx), Sinan Ertinğü (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xx) – Türker (xx) (Dk. 77 Levent x), Samet (xx), Ali (xxx), Alpay (xxx), İsmet (xx), Selim (xx) (Dk. 67 Abdullah x), Serhat (xx) (Dk. 67 Uğur xx), Kadir (xxx), Seçkin (xxx) (Dk. 89 Berat), Gürkan (xxx) (Dk. 76 Noyan x)

ŞANLIURFASPOR: Hakan (x) – Emre (x) (Dk. 87 Enes), Mahmut (x) (Dk. 66 Süleyman x), Volkan (xx), Galip (xx), Samican (x), Muhammed (x) (Dk. 65 Mustafa x), Gökdeniz (xx), Tarik (x) (Dk. 46 Yunus Emre x), İlker (x) (Dk. 46 Serkan x), Cem (xx)

GOLLER: Dk. 1 Selim, Dk. 11 Alpay (Uşakspor), Dk. 79 Gökdeniz (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Alpay, İsmet (Uşakspor), Volkan, Galip, Samican, Enes (Şanlıurfaspor)

DHA