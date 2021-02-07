Uşakspor - Sancaktepe Futbol Kulübü maç sonucu: 1-0

Maçın 10'uncu dakikasında Seçkin topu ağlara gönderip, Uşakspor'u öne geçirdi. Mücadelenin geri kalan dakikalarında her iki takım da fırsatlar yakaladı ancak sonuç değişmedi. Uşakspor bu galibiyetle puanını 37'ye yükseltti ve 5'inci sıraya çıktı.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Metehan Alpat (xx), Abdulkadir Döner (xx), Yusuf Şimşek (xx)

UŞAKSPOR: Hüseyin (xxx) - Samet (xx), Ali (xxx) (Dk. 90+2 Resul), İsmet (xx), Berat (xxx), Levent (xxx), Mehmet (xxx) (Dk. 85 İbrahim), Serhat (xx) (Dk. 64 Mert x), Kadir (xx), Seçkin (xxx) (Dk. 90+3 Noyan), Gürkan (xxx)

SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Turgut (x) - Semih (x), Emrah Özyaylaz (x) (Dk. 46 Kaan x), Gökhan (xx), Berkay (xx), Abdullah (x) (Dk. 70 Ulaş x), Tekin (x), Şamil (xx), Emrah Cülen (x) (Dk. 46 Veli x), Anıl (x) (Dk. 46 Mustafa x), Alihan (x) (Dk. 89 Bilal)

GOLLER: Dk. 10 Seçkin (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Gürkan, Berat (Uşakspor) - Abdullah, Tekin, Emrah Özyaylaz (Sancaktepe)

UŞAK, (DHA)