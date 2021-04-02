Uşakspor, Play-Off yarışının gerisinde kaldı

Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor’un ardından Gümüşhanespor’a da mağlup olan Uşakspor, Play-Off yarışının iyice gerisinde kaldı. Evinde Gümüşhanespor’a 2-0 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip 10’uncu sırada kalırken, Play-Off hattıyla arasındaki puan farkı 8’e yükseldi.
Bitime 7 hafta kala ümitlerini tüketmeye başlayan Ege ekibi sezonun büyük bölümünde ilk 5’in içinde yer almasına rağmen avantajını koruyamadı. Son haftalarda düşüşe geçen Uşakspor, 6 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi. Uşakspor haftaya 7 Nisan Çarşamba günü Sarıyer deplasmanına çıkacak.