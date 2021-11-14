Uşakspor - Nazilli Belediyespor maç sonucu: 2-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından beraberlikle ayrılan Uşakspor, Ege derbisinde konuk ettiği Nazilli Belediyespor'u 2-1 yenerek alt sıralardan uzaklaştı.

Maça hızlı başlayan Uşakspor 7'nci dakikada Noyan'ın golüyle öne geçmeyi başardı: 1-0. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan ev sahibi Uşakspor 56'ncı dakikada Mehmet'in ayağından farkı ikiye çıkarıp rahatladı: 2-0. Nazilli Belediyespor 82'nci dakikada Bünyamin'in penatlıdan attığı golle umutlansa da Uşak'tan puan alamadı. Bu sonucun ardından Uşakspor 15 puana yükseldi. Nazilli Belediyespor ise galibiyet hasretini 3 maça çıkardı ve 16 puanla 11’inci sırada kaldı.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Mehmet Pekmezci (xx), Nezihi Ayar (xx)

UŞAKSPOR: Umut (xxx) - Sertan (xxx), Mete (xx), Kerem (xxx), Canberk (xxx), Enes (xx), Mehmet (xxx) (Dk. 71 Ömer x), Onurcan (xx), Resul (x) (Dk. 41 Berkay x), Yasin (xx) (Dk. 83 Tayyib), Noyan (xxx) (Dk. 82 Celal)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Mehmet Ersavaş (x) (Dk. 36 Bünyamin xx), Sefa (xx), Emre (x) (Dk. 63 Hasan x), Onur (xx), Selçuk (x), Mert Er (x), Mert Çapar (x) (Dk. 62 Berat x), Mehmet Özdıraz (xx) (Dk. 77 Ebu Sıddık x), Hasan (x), İlyas (x) (Dk. 62 Muhammet Ali x)

GOLLER: Dk. 7 Noyan, Dk. 56 Mehmet (Uşakspor), Dk. 82 (Pen.) Bünyamin (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Enes, Berkay, Canberk (Uşakspor), Sefa, Hasan (Nazilli Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından beraberlikle ayrılan Uşakspor, Ege derbisinde konuk ettiği Nazilli Belediyespor'u 2-1 yenerek alt sıralardan uzaklaştı. Maça hızlı başlayan Uşakspor 7'nci dakikada Noyan'ın golüyle öne geçmeyi başardı: 1-0. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan ev sahibi Uşakspor 56'ncı dakikada Mehmet'in ayağından farkı ikiye çıkarıp rahatladı: 2-1. Nazilli Belediyespor 82'nci dakikada Bünyamin'in penatlıdan attığı golle umutlansa da Uşak'tan puan alamadı. Bu sonucun ardından Uşakspor 15 puana yükseldi. Nazilli Belediyespor ise galibiyet hasretini 3 maça çıkardı ve 16 puanda kaldı.

DHA