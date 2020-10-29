Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup’ta üst üste Kahramanmaraşspor ve Anagold 24Erzincanspor mağlubiyetleriyle zirve yolunda yara alan Uşakspor, Hekimoğlu Trabzon deplasmanında kendine geldi. Rakibini 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar yeniden yarışa tutundu.

Teknik direktör Hasan Şimşir kritik bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Şimşir, “Maalesef 2 maçtır yeniliyorduk. Takımımızda koronavirüs vakalarına rastlanması da bizleri üzdü. Trabzon’dan 3 puanla dönmek bizi yeniden ayağa kaldırdı” diye konuştu. Uşakspor hafta sonu mesaisinde evinde Şanlıurfaspor’la karşı karşıya gelecek.