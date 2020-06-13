TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor'da yönetim gelecek sezon için teknik direktör Hasan Erkin Şimşir'le yeniden anlaştı. Bu sezon devre arasında göreve geldiği kırmızı-siyahlı takımı tehlikeli bölgeden uzaklaştırıp, Play-Off yarışına ortak eden deneyimli teknik adamın 2020-21 sezonunda da görevini sürdüreceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oynadığımız maçlarda yönetimsel olarak taraftarımızın beğenisini kazanan teknik direktörümüz Hasan Erkin Şimşir ile 2020-2021 sezonu için de yolumuza devam etme kararı aldık. Anlaşmanın kulübümüz için hayırlı olmasını diliyor, nice başarılarda birlikte olmayı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sezon koronavirüs salgınıyla durmadan önce grubunde 44 puanla 8'inci sırada bulunan Uşakspor, Şimşir yönetiminde çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.