TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Uşakspor iki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kırmızı-siyahlılar Çaykur Rizespor 'dan Celal Emir Dede ve Beşiktaş 'tan Kerem Kalafat'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
"Geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlayan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Celal Emir Dede'yi 1 yıllığına kiralamış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere. Geçtiğimiz sezonu Giresunspor’da tamamlayan 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat'ı Beşiktaş'tan 1 yıllığına kiralamış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere."