TFF 2'nci Lig takımlarından Uşakspor, dış transferde geçen sezon 1'nci Lig'de Adanaspor forması giyen sol bek Canberk Dilaver'le anlaştı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Adanaspor'da tamamlayan 28 yaşındaki sol bek oyuncusu Canberk Dilaver ile 2 yıllık anlaşmış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere" ifadelerine yer verildi.

Samsunspor'da profesyonel olan tecrübeli savunmacı, Orduspor, Manisaspor, 1461 Trabzon, Göztepe , Giresunspor ve Elazığspor kulüplerinde de oynadı.