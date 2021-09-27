Uşakspor-Bucaspor 1928 maç sonucu: 1-2

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Pendikspor'a 1-0 kaybeden Bucaspor 1928, Ege derbisinde deplasmanda Uşakspor'u son dakikada bulduğu golle yenmeyi başardı. Ev sahibi ekip 21'inci dakikada Onurcan'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.
İkinci devreye hızlı başlayan Bucaspor 1928, Tunç'un golüyle eşitliği getirdi: 1-1. Mücadelenin 90'ıncı dakikasında sahneye çıkan Mustafa attığı golle, İzmir temsilcisine 3 puanı getiren isim oldu.
STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Süleyman Bahadır (xx), Cankut Gönenç (xx), Çağglar Öztürk (xx)
UŞAKSPOR: Amir (xx) - Sertan (xxx), Kerem (xx), Emre Can (x) (Dk. 46 Mete xx), Canberk (xxx), Ömer (xxx), Berkay (x) (Dk. 65 Erol x), Erkan (xx) (Dk. 80 Enes), Mehmet (x) (Dk. 16 Emir x), Onurcan (xx), Tayyib (xx) (Dk. 80 Yasin )
BUCASPOR 1928: Şener (xx) - Onur (xxx), Gökhan (xxx), Alper (xx), Ahmet (x) (Dk. 46 Abdullah xx), Mustafa (xx), Osman (x) (Dk. 46 Metin x), Cuma (xx) (Dk. 72 Recep x), Yusuf (x) (Dk. 46 Berke x), Tunç (xxx), Mehmet Fuat (xx) (Dk. 82 Ufuk)
GOLLER: Dk. 21 Onurcan (Uşakspor) - Dk. 48 Tunç, Dk. 90 Mustafa (Bucaspor 1928)
SARI KARTLAR: Erkan (Uşakspor)