Uşakspor, 24Erzincanspor deplasmanında terleyecek

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Kahramanmaraşspor'u 3-0 yenerek Play-Off hattına dönen Uşakspor, yarın önemli rakiplerinden Anagold 24Erzincanspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mustakil Atletizm Pisti Sahası'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.

Hasan Erkin Şimşir'in yerine henüz yeni teknik direktör belirlemeyen Uşakspor'da sarı kart cezalıları İsmet Benli ve Menmet Bektaş mücadelede forma giyemeyecek. Ev sahibi 24Erzincanspor 41 puanla 3'üncü sırada yer alırken, 40 puana sahip Uşakspor 5'inci basamakta bulunuyor.