Uşak Spor - Pendikspor maç sonucu: 0-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Akhisarspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Uşak Spor ligin 10'uncu haftasında evinde haftaya lider giren Pendikspor'la golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri gol fırsatlarını değerlendiremedi. Bu sonuçla Uşak Spor puanını 11'e yükseltirken, konuk Pendikspor ise puanını 19'a çıkardı.

STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Alper Oran (xx), Emin Barlas (xx), Serhat Sağır (xx)

UŞAK SPOR: Umut (xxx) - Mete (xx), Kerem (xx), Emrecan (xxx), Canberk (xx), Enes (x) (Dk. 83 Erkan), Onurcan (xxx), Resul (xx), Yasin (xx), Tayyip (x) (Dk. 69 İbrahim x), Noyan (x) (Dk. 77 Mehmet)

PENDİKSPOR: Haydar (xxx) - Erman (xxx), Tarık (x) (Dk. 67 Doğancan x), Abdurrahman (xx), Onur (xxx) (Dk. 90 Volkan), Kerem (x) (Dk. 84 Çağrı), Serdar Cansu (xxx), Mesut (x) (Dk. 84 Enes), Bekir (x) (Dk. 69 Burak x), Zahit (xx), Serdar Deliktaş (xx)

SARI KARTLAR: Onurcan, Emrecan, Kerem (Uşak Spor), Abdurrahman (Pendikspor)

DHA