Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da işler yolunda gitmezken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e yönelik eleştiriler gün geçtikçe artıyor. Olimpiyat rekortmeni Jamaikalı atlet Usain Bolt, Kırmızı Şeytanlar hakkında görüşlerini paylaştı.

The National News'te yer alan habere göre Bolt, Manchester United'ın Ole Gunnar Solskjaer yerine Antonio Conte'yi takımın başına getirmesi gerektiğini ancak artık o şansını elinden kaçırdığını belirterek, "Chelsea'de şampiyonluk kazandı. Inter'de şampiyonluk kazandı ve Juventus'ta da şampiyonluk kazandı. Gittiği her yerde takımı çok iyi yapılandırıyor. Ocak ayında muhtemelen bir veya iki oyuncu alacak, ardından sezon sonunda muhtemelen uygun oyuncular bulup onları getirecek." ifadelerinde bulundu.

"Ronaldo, bizi her maçı kurtardı"

Takımın yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Bolt, "Ronaldo, bizi her maç kurtardı. Bütün bu işleri bir adam yapmak zorunda. Uzun zamandır iyi futbol oynamadık. şeklinde sözlerine devam etti.











