Usain Bolt: Cristiano Ronaldo şu an beni geçebilir

100 metreyi 9.58 ile koşarak dünyanın en hızlı adamı unvanını elinde bulunduran Jamaikalı emekli atlet Usain Bolt, Cristiano Ronaldo'nun kendisinden daha iyi durumda olabileceğini belirtti. Bolt, bir yarış durumunda Cristiano Ronaldo'nun kendisini geçebileceğini aktardı.

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid döneminde bir keresinde 96 metrelik mesafeyi 10 saniyede koştuğu ölçülmüştü. Marca'ya açıklamalar yapan Usain Bolt, "Şu an yarışsak kesinlikle Cristiano Ronaldo kazanır. Hala aktif ve her gün çok çalışıyor. Bence o süper bir atlet. Her zaman sporun zirvesinde. Çok çalışıyor ve her zaman fazlasıyla odaklanıyor. Şu anda benden daha hızlı olabileceğini düşünüyorum" dedi.