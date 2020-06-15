Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la oynanan müsabakada Fernando Muslera'nın yaşadığı sakatlık ülkesi Uruguay'da da manşetlere taşındı.

Tibia ve fibula kemikleri kırılan Muslera'nın sezonu kapattığı öğrenilirken, Uruguay basınında deneyimli file bekçisiyle ilgili çıkan haberlerden bazıları şöyle:

Fernando Muslera çok ciddi bir sakatlık yaşadı! Türkiye'de 12 kupası bulunan Muslera'nın 2022 Dünya Kupası tehlikeye girmiş olabilir. (El Observador)

Rakip oyuncu ayağının üstüne düşünce kırıklar oluştu. Yardımlarla ambulansa kaldırıldı. Sezonu kapattı... (Subrayado)

Muslera, Rize'de çok büyük acı çekti. Ayağında kırık var ve sezonu kapattı. Ciddi süreler sahalardan uzak kalabilir. (LR21)

Takım arkadaşları, rakip futbolcular ve hakem dahil herkesin yüzünde şok olan bir yüz ifadesi vardı. Saha içinde herkes durdu. (Rivera Ciudad)

Muslera, Rize'de sadece maçı değil sezonu da kapatmış oldu. Büyük şanssızlık... (Futbol UY)