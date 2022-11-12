Diego Rossi, ülkesinden gelen haberle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Uruguay Teknik Direktörü Diego Alonso, Fenerbahçe ’yle bu sezon 21 maçta 3 gol atıp, 7 asist yapan Rossi’yi kadroya almadı. Bu karar, ülkede tartışma konusu oldu.

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'Hatalı karar!'

Sosyal medyada birçok futbolseverler, Rossi yerine Agustin Canobbio ve Facundo Torres’in tercih edilmesini ‘hatalı bir karar’ olarak yorumladı. Özellikle Canobbio’nun kötü bir sezon geçirmesine rağmen kadroya alınması eleştiri konusu oldu. 24 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekibi Atletico Paranense ile 43 resmi maçta 3 kez ağları sarsarken, asist yapamadı.

Rossi daha ön plandaydı

Üstelik Rossi, Milli Takım ’da 4 kez forma giyip bir gol atarken, Canobbio 3 mücadelede oynadı ve skor katkısı yapamadı. Facundo Torres ise MLS’te Orlando’yla 40 maçta 13 kez gol sevinci yaşadı ve 10 asist yaptı. Torres’in istatistikleri iyi olsa da ABD Ligi’nde bu rakamlara ulaştığına dikkat çekildi, Rossi’nin performansının bu nedenle daha ön planda olduğu yorumları yapıldı.

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Büyük sürprizlerden biri oldu

Diego Rossi’nin Dünya Kupası kadrosunda yer almaması, Diego Alonso’nun listedeki en büyük sürprizlerinden biri oldu. Rossi’nin Milli Takım tecrübesi az olabilir. Alonso muhtemelen, MLS’te Orlando formasıyla daha fazla maç oynadığı için tercihini Facundo Torres’ten yana kullandı. İkisi de Penarol altyapısından yetişen ve oyun stilleri birbirine benzer oyuncular.





Maalesef yaşanan bir durum

Katar’a götürülecek 26 oyuncunun belirlenirken, kaliteli isimlerin dışarıda kalması maalesef her ülkede yaşanan bir durum. Uruguay’da insanlar, futbolcuların maaş bordrosuna göre beklentilere girmeleri doğal bir durum. Kadro açıklandığında da bu konuda üzerinde tartışmalar oldu. Yine de Rossi’nin Dünya Kupası’na götürülmemesi, en büyük sürprizlerden biri oldu.