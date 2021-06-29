Uruguay Milli Takımı’nın taraftar token projesi Bitci Teknoloji’den

Türkiye’nin yurtdışına teknoloji ihraç eden markası Bitci Teknoloji, son yıllarda spor endüstrisine damga vuran taraftar token projelerine bir yenisini daha ekliyor. Uruguay Futbol Federasyonu ve dünyanın önde gelen blockchain şirketlerinden Bitci Teknoloji, Uruguay Milli Futbol Takımı için bir taraftar token geliştirilmesi konusunda iş birliğine gitti. Son yıllarda uluslararası organizasyonlarda gösterdiği performansla, dünyanın önde gelen milli takımlarından biri olarak gösterilen Uruguay Mili Futbol Takımı, yapılan anlaşma kapsamında futbol dünyasında taraftar token projesine sahip sayılı milli takımlardan biri olarak tarihe geçecek.

BİTCİ.COM LOGOSU ANTRENMAN FORMALARINDA YER ALACAK

Bitci Teknoloji’nin kendi blockchain platformu Bitcichain üzerinde çalışacak projede, tüm teknik altyapı yine Bitci Teknoloji tarafından sağlanacak. Projeye ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Anlaşma kapsamında, Bitci.com logosu, Uruguay Milli Takımı’nın antrenman formalarında da yer alacak. Ayrıca anlaşma süresi boyunca, Uruguay Milli Futbol Takımı’nın, blockchain alanındaki tek iş ortağı Bitci Teknoloji olacak.

Son dönemde spor endüstrisinde hızla yaygınlaşan taraftar token projeleri, takımlar ve taraftarlar arasındaki etkileşimi artırma, taraftarlara belli kararlarda söz sahibi olma ve kulübün sağlayacağı avantajlardan yararlanma imkânı sunan kripto varlıklar olarak ifade ediliyor. Bitci Teknoloji tarafından, Uruguay Milli Futbol Takımı için geliştirilecek taraftar token’lar da bir yandan Uruguay taraftarlarının milli takımlarıyla etkileşimlerini artırırken, diğer yandan da Uruguay Futbol Federasyonu’na ticari bir gelir imkânı sunacak.

BİTCİ’NİN KÜRESEL YOLCULUĞU İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, böylesine önemli bir projeyi Uruguay Futbol Federasyonu ile hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarının altını çizerken, “Bitci Teknoloji olarak, kendi geliştirdiğimiz blockchain’imizle Uruguay Milli Takımı’nın yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliğiyle, yurtdışında Brezilya Milli Takımı, İspanya Milli Futbol Takımı, Glasgow Rangers, Wolves, Real Betis ve McLaren’in ardından 7’nci anlaşmamızı hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda, söz konusu iş birliğini Bitci Teknoloji’nin küresel yolculuğu için de çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Ortaya koydukları bu değerli vizyon için de başta Uruguay Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Ignacio Alonso ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

BİTCİ’NİN BİZİ SEÇMESİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ

Uruguay Futbol Federasyonu Başkanı Ignacio Alonso ise, “'Bitci Teknoloji gibi uluslararası ve inovatif bir markanın Uruguay Futbol Federasyonu’nu seçmesinden ve şanlı Urugay Milli Takımı’nın dünyanın en önemli kripto borsalarından biri olan Bitci.com’u ön plana çıkaracak olmasından dolayı onur ve mutluluk duyuyoruz'' ifadelerini kullandı.

Uruguay millî takımı 1930'da düzenlenen ilk FIFA Dünya Kupası'nı kazanma başarısı göstermiştir. 1950'de bu mutluluğu ikinci kez yaşayan Uruguay, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda dördüncülük elde etmişti. Son olarak Uruguay millî takımı, 43.'sü Arjantin'de düzenlenen 2011 Copa America Şampiyonluğu'yla birlikte kupa sayısını 15'e yükseltti. Bugün dünya futbolunda en çok takip edilen ve desteklenen milli takımlar arasında yer alan Uruguay’da Galatasaray ’ın kalecisi Fernando Muslera,

Atletico Madrid’li Luis Suárez, José María Giménez ve Lucas Torreira, FC Barcelona’lı Ronald Araújo, Real Madridli Fede Valverde, Valencia’lı Maxi Gómez, Cagliari’li Nahitan Nández gibi isimler yer alıyor.