Süper Lig 'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayarak alt sıralardan uzaklaşan Kasımpaşa transferde de gaza bastı. Lacivert-Beyazlılar stoper transferi için Rus ekibi Krasnodar'dan ayrılan Uros Spajic'i listenin en üst sırasına yazmıştı. 28 yaşındaki savunmacıyla yapılan görüşmelerde büyük mesafe katedilince oyuncu, İstanbul'a çağrıldı.

Ajansspor'un haberine göre; Sırp futbolcu şu anda İstanbul'da ve Kasımpaşa'yla prensip anlaşmasına vardı. Başarılı oyuncunun yarın Paşa'yla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.