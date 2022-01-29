Uros Spajic, Kasımpaşa'yla anlaştı
Süper Lig'de üst sıralara tırmanan Kasımpaşa transferde de düğmeye bastı. Krasnodar'dan ayrılan Sırp savunmacı Uros Spajic'i, İstanbul'a getiren Lacivert-Beyazlılar'ın yarın yıldız oyuncuyla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Süper Lig 'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayarak alt sıralardan uzaklaşan Kasımpaşa transferde de gaza bastı. Lacivert-Beyazlılar stoper transferi için Rus ekibi Krasnodar'dan ayrılan Uros Spajic'i listenin en üst sırasına yazmıştı. 28 yaşındaki savunmacıyla yapılan görüşmelerde büyük mesafe katedilince oyuncu, İstanbul'a çağrıldı.
Ajansspor'un haberine göre; Sırp futbolcu şu anda İstanbul'da ve Kasımpaşa'yla prensip anlaşmasına vardı. Başarılı oyuncunun yarın Paşa'yla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.