League of Legends genel olarak bütün dünyada en çok oynanan oyunlar arasında ilk sırada yer alır. League of Legends oyunculara ve izleyicilere eşsiz bir evren sunar. Çeşitli kahramanlar ve kahraman özellikleri bu popüler oyunda dikkat çekmektedir. Kumandanın Gururu Urgot, League of Legends evreninde bulunan kahramanlardan biridir.

Urgot Kimdir?

Urgot önceden Noxus'daki askerlerden biriydi. Savaş sırasında düşman hatlarında karışıklık çıkaran Urgot savaşlardan derin yaralar alırdı. Urgot bedenini çok hor kullanıyordu ve ağır yaralar almaktan kendini sakınmıyordu. Böyle günlerden birinde Urgot sakat kaldı ve askerlik görevinden alınarak Baş Cellad görevine getirildi.

Urgot sakatlığından dolayı zor yürüyordu. Çoğunlukla yabancı topraklardaki cezalıların infazında görevlendiriliyordu. Bir gün Urgot ve birliği, Demacia Prensi Jarvan IV'ü eline geçirdi. Vatan topraklarından uzakta oldukları için Urgot Jarvan'ı öldürmeyi planlıyordu. Bir anda ortaya çıkan Demacia yanlısı Yılmaz Öncüler, Urgot'un ikiye bölünmesine sebep oldular.

Urgot'un cesedi daha sonra Kasvet Akademisi'ne götürüldü. Orada cesedi canlandırma çalışmaları yapılacaktı çünkü Urgot ve birliği vatanı için büyük hizmet vermiş eski bir askerdi. Ancak vücudu yılların savaşını atlattığı için yorgun ve bitap bir haldeydi. Bu yüzden de ölüm büyücüleri onu canlandırmakta zorlanıyorlardı. Urgot için yeni bir vücut yaptılar ve Urgot ölüm enerjisiyle dolu bir şekilde hayata döndü.

Urgot Karakter Özellikleri

Riot Point: 790

Mavi Öz: 3150

Roller: Savaşçı , Nişancı

Can Yenileme: 6,505 (her kademe için +0,6)

Can: 586,52 (her kademe için +89)

Saldırı Gücü: 54,05 (her kademe için +3,6)

Saldırı Hızı: 0,644 (her kademe için + %2,9)

Zırh: 24,544 (her kademe için +3,3)

Hareket Hızı: 335

Büyü Direnci: 30 (+0 seviye başına)

Urgot Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Urgot Mevcut Rün Rehberi;

Son Darbe

Hızını Al

Peksimet Teslimatı

Sihirli Pabuçlar

Kalkan Darbesi

Gözü Kara

Kozmik Sezgi

Kan Tadı

Yenilmez

Açgözlü Avcı

Urgot Yenilenen Rün Rehberi;

+5 Zırh

+10 Değişken Kuvvet

İsabet

Son Direniş

Kemik Zırh

Saldırıya Devam

Efsane: Sıvışma

Aşırı Büyüme

Azim

Zafer

Urgot İtemları (Build)

Kara Balta

Ölümün Dansı

Çelik Kaplamalı Çizme

Ruh Gömleği

Turbo Kimyasal Tankı

Koruyucu Melek

Urgot Counter Şampiyonlar (Pickler)

Urgot Güçlü Olduğu Şampiyonlar;

Draven

Corki

Graves

Vayne

Jinx

Urgot Zayıf Olduğu Şampiyonlar;

Twitch

Sivir

Soraka

Nami

Bard

Urgot Yetenekleri

Dehşet Saçar: Urgot bacaklarından biriyle aynı yönde saldırdığı zaman, bacağı alev alır ve koni şeklinde bir alan boyunca rakiplerin fiziksel hasar almasına yol açar. Saldırı sonrasında Urgot'un bacağı bekleyişe geçer. Arka arkaya yapılan bacak saldırıları git gide daha az hasar vermeye başlar.

İmha: Urgot kalkan elde eder ve en yakınında bulunan rakibe doğru ateş açar. İmha yeteneği Dehşet Saçar yeteneğinin tetiklenmesini sağlar. Urgot ateş ederken daha yavaş hareket eder ancak dışarıdan gelecek yavaşlatma saldırılarına karşı dirençli hale gelir.

Çürüten Bomba: Urgot hedeflediği bir noktaya bomba fırlatır. Bomba yollandığı bölgede bulunan rakiplerin hasar almasını sağlar. Eğer bomba rakiplerden birine isabet ederse, Urgot bu hedefe kilitli hale gelir.

Ölümden Beter: Urgot rakiplerine saplanma özelliği olan bir hex-delgi işareti fırlatır. İşareti fırlattıktan sonra rakip düşmana kilitli hale gelir. Düşmanın fiziksel hasar alarak yavaşlamasını sağlar.

Horgörü: Urgot istediği yönde hareket ederek rakip şampiyona doğru ilerler. Eğer rakibe isabet ederse onu gittiği yönün tersine fırlatır. Bu yetenek rakibin hasar almasını sağlar. Urgot rakibe kilitli hale gelir.

Urgot Kostümleri

Klasik Urgot

Kasap Urgot

Vahşi Batılı Urgot

Savaş Makinesi Urgot

Dev Düşman Urgot

