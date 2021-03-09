Urgot Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Top (Solo), Mid, Jungle Urgot İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends genel olarak bütün dünyada en çok oynanan oyunlar arasında ilk sırada yer alır. League of Legends oyunculara ve izleyicilere eşsiz bir evren sunar. Çeşitli kahramanlar ve kahraman özellikleri bu popüler oyunda dikkat çekmektedir. Kumandanın Gururu Urgot, League of Legends evreninde bulunan kahramanlardan biridir. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
League of Legends genel olarak bütün dünyada en çok oynanan oyunlar arasında ilk sırada yer alır. League of Legends oyunculara ve izleyicilere eşsiz bir evren sunar. Çeşitli kahramanlar ve kahraman özellikleri bu popüler oyunda dikkat çekmektedir. Kumandanın Gururu Urgot, League of Legends evreninde bulunan kahramanlardan biridir.
Urgot Kimdir?
Urgot önceden Noxus'daki askerlerden biriydi. Savaş sırasında düşman hatlarında karışıklık çıkaran Urgot savaşlardan derin yaralar alırdı. Urgot bedenini çok hor kullanıyordu ve ağır yaralar almaktan kendini sakınmıyordu. Böyle günlerden birinde Urgot sakat kaldı ve askerlik görevinden alınarak Baş Cellad görevine getirildi.
Urgot sakatlığından dolayı zor yürüyordu. Çoğunlukla yabancı topraklardaki cezalıların infazında görevlendiriliyordu. Bir gün Urgot ve birliği, Demacia Prensi Jarvan IV'ü eline geçirdi. Vatan topraklarından uzakta oldukları için Urgot Jarvan'ı öldürmeyi planlıyordu. Bir anda ortaya çıkan Demacia yanlısı Yılmaz Öncüler, Urgot'un ikiye bölünmesine sebep oldular.
Urgot'un cesedi daha sonra Kasvet Akademisi'ne götürüldü. Orada cesedi canlandırma çalışmaları yapılacaktı çünkü Urgot ve birliği vatanı için büyük hizmet vermiş eski bir askerdi. Ancak vücudu yılların savaşını atlattığı için yorgun ve bitap bir haldeydi. Bu yüzden de ölüm büyücüleri onu canlandırmakta zorlanıyorlardı. Urgot için yeni bir vücut yaptılar ve Urgot ölüm enerjisiyle dolu bir şekilde hayata döndü.
Urgot Karakter Özellikleri
Riot Point: 790
Mavi Öz: 3150
Roller: Savaşçı , Nişancı
Can Yenileme: 6,505 (her kademe için +0,6)
Can: 586,52 (her kademe için +89)
Saldırı Gücü: 54,05 (her kademe için +3,6)
Saldırı Hızı: 0,644 (her kademe için + %2,9)
Zırh: 24,544 (her kademe için +3,3)
Hareket Hızı: 335
Büyü Direnci: 30 (+0 seviye başına)
Urgot Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler
Urgot Mevcut Rün Rehberi;
Son Darbe
Hızını Al
Peksimet Teslimatı
Sihirli Pabuçlar
Kalkan Darbesi
Gözü Kara
Kozmik Sezgi
Kan Tadı
Yenilmez
Açgözlü Avcı
Urgot Yenilenen Rün Rehberi;
+5 Zırh
+10 Değişken Kuvvet
İsabet
Son Direniş
Kemik Zırh
Saldırıya Devam
Efsane: Sıvışma
Aşırı Büyüme
Azim
Zafer
Urgot İtemları (Build)
Kara Balta
Ölümün Dansı
Çelik Kaplamalı Çizme
Ruh Gömleği
Turbo Kimyasal Tankı
Koruyucu Melek
Urgot Counter Şampiyonlar (Pickler)
Urgot Güçlü Olduğu Şampiyonlar;
Draven
Corki
Graves
Vayne
Jinx
Urgot Zayıf Olduğu Şampiyonlar;
Twitch
Sivir
Soraka
Nami
Bard
Urgot Yetenekleri
Dehşet Saçar: Urgot bacaklarından biriyle aynı yönde saldırdığı zaman, bacağı alev alır ve koni şeklinde bir alan boyunca rakiplerin fiziksel hasar almasına yol açar. Saldırı sonrasında Urgot'un bacağı bekleyişe geçer. Arka arkaya yapılan bacak saldırıları git gide daha az hasar vermeye başlar.
İmha: Urgot kalkan elde eder ve en yakınında bulunan rakibe doğru ateş açar. İmha yeteneği Dehşet Saçar yeteneğinin tetiklenmesini sağlar. Urgot ateş ederken daha yavaş hareket eder ancak dışarıdan gelecek yavaşlatma saldırılarına karşı dirençli hale gelir.
Çürüten Bomba: Urgot hedeflediği bir noktaya bomba fırlatır. Bomba yollandığı bölgede bulunan rakiplerin hasar almasını sağlar. Eğer bomba rakiplerden birine isabet ederse, Urgot bu hedefe kilitli hale gelir.
Ölümden Beter: Urgot rakiplerine saplanma özelliği olan bir hex-delgi işareti fırlatır. İşareti fırlattıktan sonra rakip düşmana kilitli hale gelir. Düşmanın fiziksel hasar alarak yavaşlamasını sağlar.
Horgörü: Urgot istediği yönde hareket ederek rakip şampiyona doğru ilerler. Eğer rakibe isabet ederse onu gittiği yönün tersine fırlatır. Bu yetenek rakibin hasar almasını sağlar. Urgot rakibe kilitli hale gelir.
Urgot Kostümleri
Klasik Urgot
Kasap Urgot
Vahşi Batılı Urgot
Savaş Makinesi Urgot
Dev Düşman Urgot
Vahşi Batılı Urgot