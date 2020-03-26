Ünlülerin Ev halleri

Şarkıcı Deha Bilimler, koronovirüs korkusundan evde bile maskeyle dolaşıyor. Eşi ve iki çocuğuyla eve kapanan Bilimler, izole hayatını Instagram'da paylaştı.





Oyuncu Zeynep Beşerler, eşi Emir İçgören ve oğlu Kerem İçgören ile sokağa adım atmayanlardan. İçgören Ailesi, hep birlikte pişirdikleri ev pizzasını takipçilerinin beğenisine sundu.

Aslı Enver, rol aldığı dizinin setine ara verilince eve kapandı. Ünlü oyuncu evdeki tüm vaktini üretmeye ayırdı. Bere ören Enver, "İlki bitti" diyerek hünerlerini takipçileriyle paylaştı.





Oyuncu çift Serhat Teoman ve Leyla Feray, takipçilerine evde kalmaları için her gün meaj gönderiyor. Genç çiftin, köpekleriyle birlikte çektirdikleri bu fotoğrafa binlerce beğeni geldi.

Herkes eve kapandı o tatile çıktı

Popçu Ece Seçkin, herkesin eve kapandığı şu günlerde takipçilerine tatil sürprizi yaptı.Önce deniz kenarında görünen bir fotoğraf yayınlayan Ece,daha sonra televizyon ekranının yanında durduğu görüntüleri paylaştı. Ece'nin takipçileri paylaşıma beğeni yağdırdı.





Büşra Pekin 'Evde kal' programını eğlenceye çevirmeyi başardı. Spor salonuna gidemeyen Büşra Pekin ağırlık yerine mutfaktaki su damacanasını, diğer hareketler için de oklava ve tencere kapağını kullandı. Takipçilerine "Hiçbir şey formda kalmama engel olamaz" diyen oyuncu her gün bu şekilde 45 dakika spor yaptığını da söyledi.



