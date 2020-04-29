Ünlüler ve futbolcular adidas Uncancelled Cup’ta

adidas, son dönemde iptal edilen tüm etkinliklere karşın “hayat durmadı evde devam ediyor” diyerek herkesi davet ettiği #HOMETEAM projesini geçen ay hayata geçirmişti. adidas, #HOMETEAM çatısı altında işin içine eğlence ve oyunu da dahil ederek, son dönemde tüm turnuvaların iptal edilmesi üzerine futbol severlerin ilgisini çekecek sanal lig projesini duyurdu.

Spora ara vermeyen adidas, oluşturduğu sanal turnuva ile futbola devam sinyali veriyor. Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenerler, Lukas Podolski, İrfan Can Kahveci, Mario Lemina, Younes Belhanda, gibi ünlü isimler ve futbolculardan oluşan bir grup, adidas Uncancelled Cup futbol turnuvasında canlı yayında karşı karşıya gelecekleri online arenaya çıkmaya hazırlanıyor.

“İyi olan kupayı kapar” temasıyla kozlarını paylaşacak olan isimler Avrupa’nın şampiyonu olmak için bu yıl ertelenen liglerin heyecanını sanal dünyada yaşatacaklar. Karşılaşmalar için kura çekimi bugün (29 Nisan Çarşamba) Acun Ilıcalı Instagram hesabında saat 20.30’da canlı yayında gerçekleştirilecek.