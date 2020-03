PULP FICTION| 1994 | IMDB PUANI: 8.9

DJANGO UNCHAINED | 2012 | IMDB PUANI: 8.4

INGLOURIOUS BASTERDS | 2009 | IMDB PUANI: 8.3

RESERVOIR DOGS | 1992 | IMDB PUANI: 8.3

KILL BILL: VOL. 1 | 2003 | IMDB PUANI: 8.1

KILL BILL: VOL. 2 | 2004 | IMDB PUANI: 8.0

THE HATEFUL EIGHT | 2015 | IMDB PUANI: 7.8

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD | 2019 | IMDB PUANI: 7.7

JACKIE BROWN | 1997 | IMDB PUANI: 7.5

DEATH PROOF | 2007 | IMDB PUANI: 7.0