Ünlü rapçi DMX hayatını kaybetti... DMX kimdir ve neden öldü?

ABD ve dünyanın en önemli hiphop ve rap sanatçılarından biri olan DMX, 50 yaşında tedavi gösterdiği hastanede hayatını kaybetti. Özellikle 90'lı yıllarda milyonlarca albümü satılan DMX, "Ruff Ryders Anthem" ve "X Gon' Give It to Ya" şarkılarıyla biliniyordu.

Gerçek adı Earl Simmons olan DMX, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Uyuşturucu kullandığı haberlere yönelik iddialar ise avukatları tarafından reddediliyordu.

Küçüklüğünde kokaine başladı

Kokain bağımlılığını hiçbir zaman saklamayan DMX, 14 yaşından bu yana bağımlı olduğunu ve Bipolar bozukluğa da sahip olduğunu söylüyordu. Sürekli olarak sağlık sorunlarıyla boğuşan ünlü rapçi, 2016 yılında da bir otelin otoparkında baygın şekilde bulunmuştu.

New York'ta tedavi gören ve yaşam destek ünitesine bağlı olan DMX 9 Nisan itibariyle hayatını kaybetti.