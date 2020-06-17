Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu ile ilgili bir paylaşım yapan Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sosyal medyada gündem oldu. Bu paylaşım sonrasında fanatik Fenerbahçeli olan oyuncu Ceyhun Fersoy, Melo'ya küfürlü mesaj gönderdi. Mesajında 'Sen büyük o.... çocuğusun' yazan Fersoy'u Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabından paylaşarak "Sanatçı toplumun aynasıdır denir ama bu kendini sanatçı zanneden şahsiyet Türk toplumuna hiç mi hiç yakışmıyor. Takdiri Türk halkına ve canımdan çok sevdiği Galatasaray taraftarlarına bırakıyorum." mesajıyla ifşa etti.

Bu olay sonrasında ünlü oyuncu Felipe Melo'dan özür dilediğini açıkladı. Ceyhun Fersoy, "Maçın ardından Felipe Melo'nun paylaşımını gördükten sonra sinirlerime hakim olamadım, küfür ettim. Özür diliyorum." paylaşımı yaptı. Melo ise bunun üzerine "Sorun yok kardeşim, kendine iyi bak!" mesajını gönderdi ve olay tatlıya bağlandı.



