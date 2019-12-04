Ünlü futbolcular eşlerini lüks hediyelere boğuyor

Başakşehirsporlu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan ikinci bebeklerine iki aylık hamile. Arda oğulları Arda Hamza doğduğunda eşine 2 milyon TL’lik cip almıştı.

Arda Turan: Dile benden ne dilersen

Doğum günü ve evlilik yıldönümlerinde de hediye yağdırdığı Aslıhan’a yeni bebekleri için şöyle bir teklif sunmuş: “Dile benden ne dilersen.”

Aslıhan Doğan Turan: Arda’nın eli çok açık

Hediyesini henüz seçmeyen Aslıhan Doğan bir röportajında şöyle demişti: “Arda’nın eli çok açık. Ben eşiyim, bana hediye almasından daha doğal ne olabilir? Gözümü boyamak için hediye almaz.

20 bin euro'luk çanta

Mesela bir çanta beğendim. Lacivert rengini seçti, pembe isteseydim almayacaktı. Yani beğenirse alıp hediye eder.”

Çok konuşulan çantanın değeri 20 bin Euro’ydu.

Sabri Sarıoğlu 3 milyon TL’lik Lamborghini almıştı

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu eşi, pilot Yağmur Sarıoğlu’na aldığı 2.5 milyon TL’lik Porsche Cayanne ile şu sıralar gündemde. Sarıoğlu daha önce de eşine doğum hediyesi olarak 3 milyon TL’lik Lamborghini almıştı.

Cömert Emre Belözoğlu 3 doğuma 3 hediye aldı

Bu konudaki en cömert topçulardan biri de Fenerbahçeli Emre Belözoğlu. Üç çocuğunun annesi Tuğba Hanım’a her doğumda sırasıyla şunları aldı: Yalı daire, villa, lüks tekne. Hediyelerin toplam değerlerinin 20 milyon TL’nin üstünde olduğu konuşuluyor.

Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya VIP minibüs

Beşiktaşlı Caner Erkin eşi Şükran Ovalı’ya en son VIP minibüs armağan etti.

Volkan Demirel'den; Rolex, Mercedes ve 3 katlı villa

Eski kaleci Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel’e bugüne kadar aldığı hediyeler şunlar: 170 bin TL’lik Rolex saat, 250 bin Euro’luk Mercedes cip ve Bodrum’da 3 katlı villa.

Tosic Jelena'ya özel uçak tutmuştu

Beşiktaş’ın eski yıldızı Dusko Tosic şarkıcı Jelena Karleusa’ya 300 bin TL’lik bir cip ve 880 bin TL’lik bir spor otomobil almıştı. Lüks alışveriş için İstanbul’a gelen Jelena’ya özel uçak da tutmuştu.

Mesut Özil de en cömertlerden

Mesut Özil, eşi Amine Gülşe’ye evlenirken 250 bin TL’lik tektaş, 150 bin TL’lik bir saat takmıştı. Nişan hediyesi de 170 bin TL’lik pırlanta bileklikti.