Ünlü boksörden eşine Aleyna Tilki şiddeti!

Milli boksör Sinan Ulutürk ile eski Azerbaycan TV sunucusu Leyla Süleymanova'nın 6 yıllık evliliği bitiyor. Ulutürk'ten 10 yaş büyük olan Süleymanova, şiddet ve ihanete maruz kaldığını belirterek boşanma davası açtı.

"BOŞANIP ALEYNA TİLKİ İLE EVLENECEĞİM"

Evliliğinde yaşadığı sorunları anlatan Süleymanova, "Eşim, sen benden büyüksün, kendime genç kadın alacağım, gidip Aleyna Tilki ile evleneceğim' diyerek bana baskı uyguluyor" şeklinde konuştu.

Eşinin davasının ardından ihanete uğradığını ileri süren milli boksör de 1 milyon TL tazminat istedi.