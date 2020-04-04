Dünyanın en iyi 10 hafif siklet boksörü arasında bulunan 28 yaşındaki İngiliz boksör Anthony Yarde, 2 gün önce babasının Corona virüsü sebebiyle öldüğünü açıklamıştı. Yarde, gece saatlerinde yaptığı açıklamayla babaannesinin de Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Instagram hesabından duygusal bir açıklama yapan Yarde; "Önce babam ardından babamın annesi öldü. Bu iş ciddi. İnsanlar anlamakta güçlük çekiyor. Ölümün onları veya yakınlarını vurduğunda durumun kötülüğünü anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Lütfen evinizde kalın ve size söyleneni yapın." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de geçtiğimiz gün 684 kişi Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti. Toplam 38 bin 168 vaka açıklanan İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 605.