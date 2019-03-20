İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren kura çekimine İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdülhalim Aksu, turnuvada yer alan Üniversitelerin temsilcileri, spor camiasının önde gelen isimleri ve uluslararası öğrenciler katıldı. Yedi Kıta Dostluk, Kültür ve Spor İçin Buluşuyor temasıyla gerçekleştirilecek organizasyon, 25 Mart 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak olan karşılaşma ile başlayacak. Seçim çalışmaları sebebiyle kura çekimine katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım da, teşekkür mektubu gönderdi.

Böyle bir organizasyonu kendi üniversitelerinde düzenledikleri için mutlu olduklarını söyleyen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Böyle bir organizasyonun bizim üniversitemizde olmasının heyecanını yaşıyoruz. Biz bu organizasyonu bu yıl başlatmadık. Daha önceki yıllarda dostlukların, sosyal tanışıklıkların devam etmesi için gerçekleştirdik. Üniversitemizde 145 ülkeden 7 bin uluslararası öğrenci var. Bunlar bizim göz bebeklerimiz. Şuanda da dünyanın birçok yerine üniversitemizden mezun olan insanlar var. İstanbul'un adına, tarihine yakışır bir turnuva olmasını diliyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum diye konuştu.

BİLAL ERDOĞAN: BU ORGANİZASYON TARİHİ İTİBARİYLE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NE YAKIŞIRDI

Bu tür etkinliklerin Türkiye'nin tanıtımında önemli olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, Bu etkinlik inşallah ülkenin tanıtımı için, ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması için güzel vesile olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapacak yer tarihiyle, geçmişiyle burası. Bu yüzden de organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben geleneksel sporların popülerleştirilmesiyle ilgili gayret gösteriyorum. Ancak genel itibariyle bütün sporların gençliğin yetişmesindeki önemini her yerde vurguluyorum. Özellikle şuna önem veriyorum. Türkiye'de sporlar arasında kaynak dağılımı arasında ciddi bir adaletsizlik var. Bunu birçok yerde konuşur olduk. Burada futbol söz konusu olduğu için yine kulak ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Maalesef futbola bu kadar kaynak aktarımı yapılırken bunun karşılığını yaygın olarak yapılmasında göremiyoruz. Karşılığını sportif başarı anlamında göremiyoruz. Daha iyi kulüplerin, daha iyi futbol altyapılarının oluşmasında göremiyoruz. Gönül ister ki futbola ayrılan kaynaklar ki bu kaynaklar halkın teveccühüyle ayrılıyor. Futbola ayrılan kaynakların karşılığında daha çok lisanslaşma, daha güçlü altyapı görelim. Daha çok futbol yeteneğinin Türkiye'deki keşfedilip, yetiştirildiğini görelim. Türkiye'de futbola ayrılan kaynak, diğer bütün sporlara ayrılan kaynaktan çok daha fazla. Aslında okçuluk gibi bizim ilgilendiğimiz, bireysel sporlarda ihtiyacımız olan kaynaklar çok daha kısıtlı. Başarı çok daha yüksek. Ama maalesef biz daha buna sponsorun dikkatini çekmeyi veya hak ettiği kaynakları yönlendirmeyi başarabilmiş değiliz. Son yıllarda özellikle okçulukla ilgili çok büyük bir heyecanının olduğunu görüyoruz. Örneğin son 5 yılda Türkiye'de okçuluk dalında lisanslı sporcu sayısı 4 katına, madalya sayısı 5 kat fazla yükseldi. Yapılan etkinliklerin sayısı yükseldi. Herhangi bir spor dalında çok küçük dokunuşlarla nasıl karşılık aldığımızı görme açısından gerçekten okçuluk çok güzel bir örnek. Bunu güçlü sportif altyapılar kurarak, futbolu daha fazla tabana yaymak suretiyle inşallah futbolda da benzer başarılara ulaşacağız. Türkiye'de 82 milyonun içinden çıkartamadığımız yetenekleri, Avrupa'da 5 milyon Türk'ün içinde çıkartabilmek bizim durumumuzu gözler önüne seriyor ifadelerini kullandı.

BİZİM 140 BİN ÖĞRENCİYLE YETİNMEMİZ LAZIM

Türkiye'nin daha çok uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapabileceğine dikkat çeken Erdoğan, Burada şimdiki gündemimizin uluslararası misafirlerimizin olduğunu düşünüyorum. Dünyanın 145 üniversitesinden gelenler sadece İstanbul Üniversitesi'ndeler. Bugün üniversite ve üstündeki öğrenci sayısı 140 bine yaklaşmış durumda. Bunların yaklaşık yüzde 10'u Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Başkanlığımız tarafından karşılanmakta. Geriye kala yüzde 90 ise kendi imkanlarıyla ülkemize gelen uluslararası öğrenciler. Ben öğrencilik yıllarımı dünyanın çeşitli yerlerinde geçirdim. Öğrenciliğimi bende İstanbul'da geçirmek isterdim. Kısmet olmadı diyelim. Hakikaten Türkiye'de misafirlerimizin olması bir tesadüf değil. Bu Türkiye'nin yaşam standartları açısından, hem gençlik zamanın geçirilecek güzel bir ülke olması açısından hem de üniversitelerimizin toplam kalite itibariyle dünya açısından iyi standartlara sahip olması açısından kaynaklanıyor. Bizim 140 bin öğrenciyle yetinmemiz lazım. Benim düşüncem 500 bin rakımı Türkiye için çok da iddialı bir rakam değil. Buna kısa sürede ulaşılabileceğini düşünüyorum. Türkiye'de eğitimlerini geçiren uluslararası öğrencilerimizin ülkelerine gittikleri zaman, ülkemizden hayırla bahsettiklerini duyuyorum. Ülkemizi güzel anlattıklarına şahit oluyorum. Bu bakımdan da bu tür etkinlikler sanıyorum misafir öğrencilerimizin Türkiye'deki vakitlerini, sosyal hayatlarını zenginleştirmek açısından çok isabetli. Öncelikle başarılar diliyorum. Bu tür etkinliklerin başka branşlarda; kültür sanat alanlarında da yapılmasını diliyorum dedi.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ KORELİ ÖĞRENCİSİ HEEJAE CHEON BU TURNUVA SAYESİNDE BİR ARAYA GELECEĞİZ

Türkiye'ye öğrenim için bu sene geldiğini söyleyen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin Koreli öğrencisi Heejae Cheon, Türkiye'ye bu sene geldim. Burada öğrenim görmek çok güzel. İnsanlar çok sıcak kanlı. Boğazı çok seviyorum. Derslerden kalan zamanımda futbol oynayıp, tarihsel yerleri geziyorum. Bu turnuvada yer almaktan dolayı çok mutluyum, üniversitemi temsil edeceğim için de heyecanlıyım. Farklı ülkelerden, farklı dilleri konuşan arkadaşlarımla, bu turnuva sayesinde bir araya geçeğiz. Hepimiz için farklı bir heyecan olacak. Ayla filminin Türk ve Kore halkları arasındaki bağları güçlendirdiğini ifade etmek istiyorum. Filmi izlerken çok heyecanlanmıştım. Harika bir oyunculuk izledim. Bu turnuvayı düzenleyen İstanbul Üniversitesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Spora her zaman destek veren Sayın Bilal Erdoğan'a da katılımlarından dolayı teşekkür ederim diye konuştu.

Kura çekimi sonrası belirlenen 6 grupta 36 takım mücadele edecek. Gruplar ve yer alan takımlar şöyle

A GRUBU İstanbul Şehir Üniversitesi 1, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi 3, 29 Mayıs Üniversitesi

B GRUBU Marmara Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi 2

C GRUBU İstanbul Üniversitesi 2, İBN Haldun Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

D GRUBU Beykent Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1, Galatasaray Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi

E GRUBU İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 3, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Bezm-i Alem Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi 1, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

F GRUBU İstanbul Aydı Üniversitesi 1, İstinye Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 2, Altınbaş Üniversitesi

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK İSTANBUL,(DHA) -