Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite tatili uzatıldı mı?

Corona virüs önlemleri kapsamında ara verilen üniversitelerin ne zaman açılacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 30 Nisan'a kadar kapalı kalacağını açıkladı. Yüksek Öğrenim Kurumları tarafından da açıklama beklenirken üniversite öğrencileri okullarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Yükseköğretim Kurumları'nın 16 Mart’tan itibaren eğitime 3 hafta ara vermesi kararı çıkmıştı. YÖK yaptığı açıklamada 3 haftalık tatil süresi sonrasında Sağlık Bakanlığı ve devlet kademelerinde yapılacak değerlendirme sonrası alınacak kararları işaret etmişti. Peki, Üniversitelerde tatil süresi uzayacak mı? Üniversitelerde eğitim ne zaman başlayacak?

Üniversite tatili uzatıldı mı?

Üniversite tatili ile ilgili henüz YÖK tarafından açıklama gelmedi. Üniversite tatili ile ilgili henüz YÖK tarafından açıklama gelmedi. YÖK, yeni tip coronavirüs nedeniyle üniversitelerde eğitime 3 hafta ara verildiğini duyurmuştu. Ancak üniversitelerin ne zaman açılacağı henüz tam olarak belli değil. Detaylar belli olur olmaz haber sayfamız güncellenecektir.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi.

Üniversitelerin durumu ise Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilecek karar ile açıklanacak. Konuyla ilgili detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Uzaktan eğitim devam ediyor

23 Mart Pazartesi günü öğrencilerin eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve yaşanan sürecin en az hasarla aşılması için üniversitelerde uzaktan eğitim süreci başladı. YÖK bünyesinde farklı üniversitelerden, alanında uzman hocalar tarafından oluşturulan “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonu” tarafından hazırlanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları öğrencilerin öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramasının önüne geçmek amacıyla uygulamaya konuldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı açıklamada "123 üniversitemizde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunmaktadır. Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir" dedi.