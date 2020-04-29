Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS sınavı ile ilgili son dakika gelişmesi. Daha önce haziran ayında yapılması planlanan YKS 2020’nin, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacağı açıklanmıştı. ‘2020 YKS’nin 20-21 Haziran veya 27-28 Haziran tarihine alınacağı' iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan sınavın tarihi ileri bir tarihe ertelenmişti. Yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle YKS tarihinin bir kez değişebileceğinin gündeme gelmesi öğrencilerde tedirginliğe neden oldu. Milyonlarca öğrenci ise bu iddianın doğru olup olmadığını araştırıyor. Ancak ÖSYM'nin böyle bir planı bulunmuyor.