Üniversite sınavı YKS öne mi çekildi? YKS erkene mi alındı? 2020 YKS ne zaman yapılacak?
ÖSYM 2020 takviminde tüm adaylara duyurulan üniversite sınavı tarihinde corona virüsü salgını nedeniyle yapılan değişiklik sonrası YÖK Başkanı Yekta Saraç açıklamalarda bulunmuş ve sınav tarihine dair detayları adaylarla paylaşmıştı. YKS'nin 25-26 Temmuz tarihine ertelenmesinden sonra sınav ile ilgili son dakika çıkan yeni iddialar adayları merak içerisine soktu. Sınava hazırlanan öğrenciler, dün akşam sosyal medyada yayılan haberle adeta şok oldu. ‘2020 YKS’nin 20-21 Haziran veya 27-28 Haziran tarihine alınacağı' iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Peki, Üniversite sınavı YKS öne mi çekildi? YKS erkene mi alındı? 2020 YKS ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde.
Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS sınavı ile ilgili son dakika gelişmesi. Daha önce haziran ayında yapılması planlanan YKS 2020’nin, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacağı açıklanmıştı. ‘2020 YKS’nin 20-21 Haziran veya 27-28 Haziran tarihine alınacağı' iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan sınavın tarihi ileri bir tarihe ertelenmişti. Yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle YKS tarihinin bir kez değişebileceğinin gündeme gelmesi öğrencilerde tedirginliğe neden oldu. Milyonlarca öğrenci ise bu iddianın doğru olup olmadığını araştırıyor. Ancak ÖSYM'nin böyle bir planı bulunmuyor.