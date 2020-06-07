Union Berlin - Schalke 04 maç sonucu: 1-1

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Union Berlin, sahasında Schalke 04'ü konuk etti. Ligde zor günler geçiren iki takımın mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Union Berlin, etkili başladığı mücadelenin 11. dakikasında Robert Andrich ile öne geçerken Schalke 04, 28. dakikada Jonje Kenny ile skoru eşitledi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik sonuçla tamamlandı.

Schalke'de milli oyuncularımızdan Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalırken Ahmed Kutucu da 60. dakikada Benito Raman'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 7 maça çıkan Union Berlin, puanını 32 yaparken üst üste 12. maçını da kazanamayan Schalke ise 38 puana ulaştı.



