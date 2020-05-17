Union Berlin - Bayern Münih (CANLI İZLE)

Küresel salgın sebebiyle ertelenen Bundesliga, geri döndü. En merak edilen ve heyecanla beklenen takımlardan birisi ise lider Bayern Münih. Topladığı 55 puanla liderlik koltuğunda oturan Bavyera ekibi, 26. hafta maçında Union Berlin'e karşı sahada.

Son 31 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik alarak fırtınalar estiren Bayern, rakibini devirip fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. 30 puanla 11. sırada bulunan Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde..

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Union Berlin : Gikiewicz, Hübner, Schlotterbeck, Subotic, Trimmel, Andrich, Lenz, Gentner, Ingvartsen, Bülter, Andersson

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Kimmich, Gnabry, Thomas Müller, Coman, Robert Lewandowski





Sezonun ilk yarısında Bayern Münih'in Union Berlin'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşma, iki ekip arasında Bundesliga'da oynanan ilk resmi maçtı. Union Berlin karşısında 1866. Bundesliga maçına çıkacak olan Bayern Münih, bu alanda Hamburg'u geride bırakacak.

Bu sezon Bundesliga'da ilk kez liderlik koltuğunda 4 puanlık bir avantaj yakalayan Bayern Münih, lig tarihinde bu farka ulaştığı 25 haftalık süreçlerden sonra rakiplerine yakalanmadı.

Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, izolasyon koşullarını mecburen uyamadığı için Bayern Münih maçında takımın başında olamayacak.



