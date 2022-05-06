Ünilig’de final zamanı

Kurulduğu günden bu yana Türk sporu ile omuz omuza çalışan Turkcell’in 2021-2022 sezonunda ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF), yıl içindeki en büyük organizasyonlarından biri olan Ünilig’de finaller Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek. Turkcell’in iletişim sponsorluğunu üstlendiği organizasyon, 8-17 Mayıs tarihleri arasında 162 üniversiteden 3000’e yakın öğrenciyi ağırlayacak.

Açılış badminton ve ragbiden

2013 yılından beri düzenlen Ünilig’de bu sene 10 spor branşında şampiyonlar belli olacak. Badminton ve ragbi mücadeleleriyle başlayacak Ünilig Finalleri’nde, basketbol , voleybol, hentbol, judo, masa tenisi, flag futbol , korumalı futbol ve futbol dallarında finaller yapılacak.