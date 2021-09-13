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UNICS Kazan'dan ayrılan Will Thomas, Monaco'da

Yaz aylarında UNICS Kazan ile anlaşmaya varan fakat sonrasında yollarını ayıran eski Pınar Karşıyakalı Will Thomas, bir başka Turkish Airlines EuroLegue ekibi Monaco'ya transfer oldu.

13 Eylül 2021, Pazartesi 14:08 Son Güncelleme:
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UNICS Kazan'dan ayrılan Will Thomas, Monaco'da

2012-13 sezonunda Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka forması giyen Will Thomas, Turkish Airlines EuroLeague'deki yeni takımını buldu. Tecrübeli oyuncu, EuroLeague'in yeni ekiplerinden Monaco'ya transfer oldu. 

Zenit'ten ayrıldıktan sonra yaz aylarında UNICS Kazan ile anlaşan Will Thomas, Eylül ayının başlarında yeni takımı ile yollarını ayırmıştı. Bu gelişme sonrası devreye giren Monaco, Will Thomas'ı kadrosuna katmayı başardı. 

2019'da Valencia ile EuroCup şampiyonluğu yaşayan Will Thomas, sonrasında ayrılıp Zenit'in kadrosuna katılmıştı. Geçtiğimiz sezon Zenit ile EuroLeague'de 39 maça çıkan Will Thomas; 9.3 sayı, 4.9 ribaunt, 1.4 asist ortalamaları yakalamıştı. 

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