2012-13 sezonunda Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka forması giyen Will Thomas, Turkish Airlines EuroLeague'deki yeni takımını buldu. Tecrübeli oyuncu, EuroLeague'in yeni ekiplerinden Monaco'ya transfer oldu.

Zenit'ten ayrıldıktan sonra yaz aylarında UNICS Kazan ile anlaşan Will Thomas, Eylül ayının başlarında yeni takımı ile yollarını ayırmıştı. Bu gelişme sonrası devreye giren Monaco, Will Thomas'ı kadrosuna katmayı başardı.

2019'da Valencia ile EuroCup şampiyonluğu yaşayan Will Thomas, sonrasında ayrılıp Zenit'in kadrosuna katılmıştı. Geçtiğimiz sezon Zenit ile EuroLeague'de 39 maça çıkan Will Thomas; 9.3 sayı, 4.9 ribaunt, 1.4 asist ortalamaları yakalamıştı.